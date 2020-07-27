"Мой первенец и мой учитель": Самойлова нежно обратилась к дочери

Ариела отмечает день рождения

27 июля старшей дочери Джигана и Оксаны Самойловой исполнилось девять лет. Рэпер и модель решили устроить для нее грандиозный праздник.

"Любовь моя, моя старшая доченька, для меня этот праздник самый важный и замечательный, ведь ты мой первенец и мой учитель", - написала Самойлова в Instagram. Многодетная мать до сих пор помнит, как целовала ручки и ножки Ариелы, когда та появилась на свет.

Оксана Самойлова заверила дочку, что они с мужем всегда будут ей помогать, поддерживать и выслушивать. "Я счастлива быть твоей мамой и каждый день благодарю Бога за то, что он подарил мне тебя", - написала модель, опубликовав фото с мужем и именинницей.

Джиган оказался не таким многословным. "С днем рождения, моя доченька! Мы тебя очень любим!" - написал он в соцсети.

На загородном участке Джигана и Самойловой установили сцену, надули воздушный замок, поставили декорации в стиле "Аватара". Ариела уже распаковала подарки и ждет прихода гостей.

Напомним, Оксана Самойлова и Джиган поженились в 2012 году. После рождения сына рэпер ушел в загул и попал в наркологическую клинику. Избавившись от зависимости, он записал несколько песен в честь жены и вымолил у нее прощение. 15 июня стало известно, что Головинский районный суд Москвы прекратил дело о разводе в связи с примирением сторон.

В июле Самойлова объяснила, что простила мужа ради их четырех детей. "Это не про то, что я собираюсь что-то терпеть всю жизнь ради детей, нет, я просто дала им маленький шанс на маму и папу. Не мужу, а именно детям", - написала модель.

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