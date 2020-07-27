Три бронетранспортера столкнулись в центре Минска (видео)

Свидетелями стали пассажиры троллейбуса
В центре Минска в аварию попали три бронетранспортера.
ДТП произошло, когда военная техника возвращалась после заезда в честь Дня Воздушно-десантных войск. Колонна остановилась на светофоре, но один из водителей БТР не успел затормозить и врезался в переднюю машину. Та, в свою очередь, наехала на следующую.
Видео засняли пассажиры проезжающего мимо троллейбуса. Данных о пострадавших нет, пишет издание abw.by.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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