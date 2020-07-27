ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Три бронетранспортера столкнулись в центре Минска (видео)

13:17
  • понедельник
  • 27 июля 2020

Свидетелями стали пассажиры троллейбуса

В центре Минска в аварию попали три бронетранспортера.

ДТП произошло, когда военная техника возвращалась после заезда в честь Дня Воздушно-десантных войск. Колонна остановилась на светофоре, но один из водителей БТР не успел затормозить и врезался в переднюю машину. Та, в свою очередь, наехала на следующую.

Видео засняли пассажиры проезжающего мимо троллейбуса. Данных о пострадавших нет, пишет издание abw.by.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Колонна военной техники
Колонна военной техники
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.