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Под Волгоградом 5 человек погибли при падении машины в канал

12:58
  • понедельник
  • 27 июля 2020

Полиция опубликовала фотографии с места ДТП

В Волгоградской области расследуют обстоятельства ДТП, жертвами которого стали пять человек. Трупы нашли в машине, упавшей в оросительный канал.

По предварительной информации, утром в понедельник водитель иномарки не справился с управлением, и автомобиль опрокинулся в воду. Авария произошла вблизи СНТ "Степное – 2" Верхнепогроменского сельского поселения.

В ходе осмотра машины полиция нашла в салоне трех женщин и двух мужчин. МВД по Волгоградской области опубликовало на своем сайте фотографии с места ДТП.

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