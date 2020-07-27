Под Волгоградом 5 человек погибли при падении машины в канал

Полиция опубликовала фотографии с места ДТП

В Волгоградской области расследуют обстоятельства ДТП, жертвами которого стали пять человек. Трупы нашли в машине, упавшей в оросительный канал.

По предварительной информации, утром в понедельник водитель иномарки не справился с управлением, и автомобиль опрокинулся в воду. Авария произошла вблизи СНТ "Степное – 2" Верхнепогроменского сельского поселения.

В ходе осмотра машины полиция нашла в салоне трех женщин и двух мужчин. МВД по Волгоградской области опубликовало на своем сайте фотографии с места ДТП.

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