Депутат МГД Щитов: Уже в обозримом будущем беспилотные такси станут массовым явлением

Они появятся уже через 3-4 года

Уже через 3-4 года в российской столице могут появиться беспилотные такси. Об этом заявил глава комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодёжной политике Кирилл Щитов.

По мнению Щитова, тарифы на поездки, обслуживаемые роботами-водителями, будут ниже действующих в связи с меньшими издержками со стороны перевозчика. Однако, по его словам, внедрение беспилотного транспорта может вызвать ряд проблем.

"Необходимо решить вопрос о новом трудоустройстве таксистов. Кроме того, нужно установить, может ли робот-водитель принимать экстренные решения, от которых зависит жизнь человека. Пока также не ясно, как быстро удастся преодолеть подсознательный страх пассажиров ездить в таксомоторе под управлением робота", - сказал Щитов в интервью "Аргументам и фактам".

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