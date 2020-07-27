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В Кремле оценили атмосферу во время разговора Путина и Зеленского

13:27
  • понедельник
  • 27 июля 2020

Беседа лидеров была содержательной, заявил Дмитрий Песков

Телефонный разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, который прошел накануне по инициативе украинской стороны, носил конструктивный и деловой характер.

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"Что касается атмосферы разговора, то она была конструктивная, деловая, и разговор был содержательным", - заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Говоря о ситуации в Донбассе, представитель Кремля заявил, что новое перемирие ведет к разрядке напряженности, но важно, чтобы его полностью соблюдали обе стороны.

Накануне лидеры созвонились, чтобы обсудить коронавирус и кризис на Украине. Путин и Зеленский позитивно оценили согласование дополнительных мер по прекращению огня в Донбассе, которые вступили в силу с 27 июля.

Также в ходе разговора Путин выразил "серьезную озабоченность" из-за заявлений украинских властей о необходимости пересмотра минских соглашений и отметил, что принятое Верховной Радой 15 июля постановление о проведении местных выборов в 2020 году противоречит этим соглашениям.

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