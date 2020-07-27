Участники акции "Сад Памяти" высадили 27 миллионов деревьев

Мероприятия прошли в России и за рубежом

27 миллионов деревьев - за четыре месяца. Итоги международной акции "Сад Памяти" подвели сегодня в Москве.

Мероприятие прошло во всех российских регионах и в более чем пятидесяти зарубежных государствах, отмечает "ТВ Центр". Это свыше трехсот тысяч участников. Высадили деревья по числу погибших в годы Великой Отечественной войны. Сады разбивали, в основном, в знаковых местах. По поручению президента Владимира Путина акцию теперь будут проводить ежегодно.

"Мне выпала честь посадить деревья дважды. В Севастополе и в Москве. Я с удовольствием и с радостью это сделал. Я посвятил их своим родителям, которые работали на химическом заводе во время войны. В том поколении не было обычных людей. Они все были героями, отдавшими свои жизни и здоровье ради мирного неба. Поэтому наш долг не только помнить их подвиг, но и передавать его из поколения", - заявил народный артист СССР, сопредседатель общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк" Василий Лановой.

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