Станция метро "Марьина Роща" БКЛ готова наполовину

Позади - самые сложные технические работы

Станция метро "Марьина Роща" Большой кольцевой линии готова на 50%. Позади - самые сложные технические работы, в частности, проходка перегонных тоннелей.

Марьина Роща - станция глубокого заложения, рядом располагаются действующие линии. Поэтому тоннелепроходческие щиты в таких условиях применять было невозможно. Все работы велись так называемым горным способом, фактически вручную. Сейчас строители приступили к расширению платформы до ее будущих размеров.

"Марьина Роща" является частью строительства Большой кольцевой линии. Это 70 километров путей и 31 станция. Жители Москвы смогут быстрее добираться до конечных станций, минуя центр.

"Мы рассчитываем, что с пуском БКЛ загрузка существующей Кольцевой линии снизится минимум на 25 процентов. Позволит потоки перенаправить, разгрузить центральную часть, повысить комфорт, то есть это ключевой важнейший проект все программы реконструкции и развития Московского метрополитена, который мы начали фактически 10 лет назад", - заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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