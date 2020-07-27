Международный терминал D аэропорта "Шереметьево" возобновил работу

Перед вылетом можно сдать экспресс-тест на COVID-19

В аэропорту Шереметьево вновь заработал терминал D. Его закрывали на время карантина, когда ввели запрет на международные полеты. Сейчас воздушные границы постепенно открывают, а значит, вскоре увеличится и поток пассажиров. Для их безопасности ввели даже новую услугу. И теперь сдать тест на коронавирус можно прямо в аэропорту.

Терминал D, который был закрыт почти на 4 месяца, практически полностью готов к работе. Сюда вернулись сотрудники. Но пока ещё нет пассажиров. Первые международные рейсы вылетят из терминала 1 августа.

Главное условие для международного авиасообщения - повышенные меры безопасности. Всем пассажирам измеряют температуру, просят соблюдать дистанцию и носить маски. А недавно в "Шереметьево" появилась ещё одна услуга - экспресс-тест на коронавирус. Пройти его могут все пассажиры в медпункте аэропорта, расположенном в терминале В, а с сегодняшнего дня - и в терминале D, обслуживающем в основном международные рейсы.

"Сейчас ряд стран ставит обязательным условием наличие отрицательного теста на COVID, сданного непосредственно перед полетом, именно поэтому мы запустили услугу экспресс-тестирования для пассажиров, с выдачей официальных результатов на русском и английском языках, которое станет основанием для въезда в страну. Услугу можно получить в течение одного часа всем пассажирам внутренних и международных линий", - рассказал заместитель генерального директора по обслуживанию пассажиров и воздушных судов аэропорта. Дмитрий Кайгородов.

Елизавета Иванова летит отдыхать в санаторий в Сочи. Анализ решила сдать на всякий случай, чтобы долгожданный отпуск ничто не омрачило.

"У меня вылет через полтора часа уже, поэтому я решила приехать заранее, за один час и сделать быстро тест – убедиться, что я здорова. Очень здорово, что можно сделать анализ всего лишь за 60 минут, один час и все готово - не так как в больницах за несколько дней", - говорит она.

Прямо в медпункте аэропорта установлена мобильная лаборатория. Все оборудование помещается в двух чемоданах. В одном - выделительная станция, а в другом - анализатор. Процедура занимает меньше часа. Стоимость теста сравнима с ценой в частных столичных лабораториях - 2750 рублей. Результаты выдаются пассажирам в печатном и электронном виде.

Закрытыми в "Шереметьево" пока остаются терминалы Е и С. Они возобновят работу, как только вырастет число пассажиров.

Юлия Стёпина, Евгений Рыбин, "ТВ Центр".

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