Производство лекарств в Москве увеличилось почти на 55%

Самыми востребованными стали противовирусные препараты

Производство в Москве за год выросло почти на 4 процента. Во время пандемии многим столичным предприятиям не просто удалось сохранить мощности, но даже увеличить выпуск своей продукции. Так, из-за повышенного спроса на антисептики - производство химических веществ выросло почти в три раза. Не отстают и другие отрасли, отмечает "ТВ Центр".

"Текстильная промышленность, одежда выросла почти на 8 процентов. Естественно, значительно выросла фарма почти в полтора раза. Все остальные отрасли растут ровно относительно прошлого года", - заявил Александр Прохоров, руководитель Департамента инвестиционной промышленной политики города Москвы.

Действительно, из-за коронавируса производство лекарств в столице увеличилось почти на 55 процентов по сравнению с прошлым годом. Самыми востребованными стали противовирусные препараты. Спрос на них так резко возрос, что многие заводы перешли на круглосуточной режим работы. В ближайшее время производство будет только расти.

"За последние три года идет прирост на 50 процентов персонала. Расширяем линейки препаратов, расширяем свои производственные мощности, закупку нового оборудования. Соответственно, мощности растут, ежегодно 30-50 процентов", - сказал Андрей Елизаров, директор производства лекарств.

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