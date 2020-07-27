Подземные воды Москвы начали проверять гидрогеохимическим зондом

Уже проверено несколько скважин

Новый прибор появился у специалистов Мосэкомониторинга – гидрогеохимический зонд. Теперь качество воды можно измерить на месте и в любой момент.

Экспресс-метод уже опробовали на юго-западе города. Специалисты взяли образцы из двух скважин. Практически сразу они получили данные об уровне воды, ее температуре и химическом составе. Результаты внесли в базу данных.

Ученые уверены, зонд поможет во многих исследованиях. Например, позволит определить, как быстро распространяются загрязнения. Анализ проводят каждые две недели. На очереди - почти двести столичных скважин.

"В Москве больше 10 водоносных горизонтов, верхний из них включает грунтовые воды, которые можно наблюдать в родниках, в колодцах. А нижние, артезианские горизонты уже исследуются с помощью скважины. Они содержат питьевые, подземные воды. А на глубине около километра в Москве даже есть питьевые, лечебные подземные воды", - сообщил начальник геологической службы ГПБУ "Мосэкомониторинг" Федор Егоров.

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