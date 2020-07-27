Здания, возраст которых около 4 веков, пришли в упадок

Москва спасет усадьбу Виноградово в Долгопрудном. Возраст уникального памятника архитектуры - солидный, около 4 веков. Сейчас от былого величия не осталось и следа. Здания пришли в такой упадок, что в любой момент могут обрушиться, и вход на территорию пришлось закрыть. Почему подмосковной усадьбой занялась столица, и какой дом точно станет вызовом для реставраторов?

Забытый старый дом. Он спрятан в зелени, окружен новыми спальными районами. И каким-то чудом - всё еще жив. Кажется, из последних сил держит оборону в борьбе с непогодой, безразличием людей и с самим временем. Хотя давно уже говорят - оно здесь остановилось. Часовая башня вот-вот рухнет, а знаменитый циферблат сохранился только с одной стороны.

"Стрелки на часах даже исчезли. Часы, которые показывают все время без десяти двенадцать. "Уж полночь близится, а Германа всё нет!" – говорит Игорь Утёсов, экскурсовод, историк Москвы.

Здесь неслучайно цитируют "Пиковую даму" Александра Пушкина. Усадьбой Виноградово предки поэта владели более ста лет. Потом она долгое время принадлежала другим известным дворянским фамилиям - Глебовы, Бенкендорфы. Тут бывали Державин, Карамзин. А Крылов даже написал в усадьбе несколько басен. В 1905 году все постройки были сожжены местными крестьянами. А потом землю приобрели предприниматели Эмма Банза и сын её первого мужа Рудольф Герман. В 1912-13 годах они и построили два оригинальных деревянных здания-дворца. Их так и стали называть по фамилии владельцев - Дом Банзы и Дом Германа.

Подробности смотрите в репортаже Юлии Богоманшиной.

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