На ВДНХ открылось пространство о космодроме Байконур

Пространство посвящено 65-летию космодрома

Территория Байконура. В понедельник на ВДНХ открылась целая площадка, посвящённая 65-летию космодрома, передает "ТВ Центр".

Сотни архивных документов, фото- и видеоматериалов о строительстве комплекса, исторических запусках, а ещё о людях, чья судьба связана с Байконуром - и всё это сразу на трех выставочных модулях! В центре экспозиции - масштабный макет, на котором легендарный космодром можно разглядеть в деталях, а если что-то непонятно, получить информацию на интерактивных экранах.

"Байконур был построен фактически за 2 года. Эффективное взаимодействие науки, военных, и тех, кто занимался и создавал военно-космическую отрасль, это содружество, содружество всех народов Советского Союза, которое позволило реализоваться такому масштабному проекту. Мне кажется, это очень важное и знаковое событие, которое и сегодня мы должны по достоинству отмечать", - заявил Андрей Юрасов, заместитель руководителя Федерального архивного агентства.

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