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Умерла звезда "Унесенных ветром" Оливия де Хэвилленд

13:51
  • понедельник
  • 27 июля 2020

Ей было 104 года

Умерла последняя представительница так называемой золотой эры Голливуда Оливия де Хэвилленд.

Актриса умерла на 105-ом году жизни от естественных причин во сне в своем доме в Париже, где она жила последние годы, передает ТАСС.

За свою карьеру де Хэвилленд получила две премии "Оскар", две награды "Золотой глобус", снялась в полсотни фильмов, среди которых "Унесенные ветром", "Приключения Робина Гуда", "Тише, тише, моя Шарлотта".

Актриса также известна судом со студией Warner Brothers. После процесса появился так называемый "закон де Хэвилленд". Актриса смогла изменить отношения продюсеров и артистов. Исполнители начали сами выбирать себе роли, и студия не могла их за это наказать.

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Актриса Оливия де Хэвилленд
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