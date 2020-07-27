ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Петербуржец заплакал на допросе после убийства и расчленения жены

14:03
  • понедельник
  • 27 июля 2020

Он сознался в содеянном

В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего Николая Тихонова, который убил и расчленил свою жену Любовь. 
Историк Соколов планировал побег во Францию после убийства

В ночь на 27 июля у дома 15 по проспекту Художников нашли туловище девушки без головы и конечностей. По факту убийства возбудили уголовное дело, пишет ТАСС со ссылкой на следственное управление СК России по Санкт-Петербургу. 

По версии следствия, 27 июля Николай и Любовь поссорились. Мужчина как минимум трижды ударил жену по голове топором, после чего расчленил тело. Конечности он спрятал в чемодане, а туловище выбросил из окна квартиры. 

Telegram-канал Life Shot пишет, что Николай Тихонов сознался в убийстве. На допросе он заплакал и раскаялся в преступлении. Мужчина объяснил, что он ревновал жену. Любовь собиралась развестись и забрать с собой годовалого ребенка. 

Также сообщается, что незадолго до убийства Тихонов угрожал жене убийством в соцсетях. В годовщину свадьбы он пригласил ее в ресторан, чтобы наладить отношения. До этого он привез с дачи топор.  

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Полиция на месте происшествия
Полиция на месте происшествия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.