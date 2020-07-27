Петербуржец заплакал на допросе после убийства и расчленения жены

Он сознался в содеянном

В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего Николая Тихонова, который убил и расчленил свою жену Любовь.

В ночь на 27 июля у дома 15 по проспекту Художников нашли туловище девушки без головы и конечностей. По факту убийства возбудили уголовное дело, пишет ТАСС со ссылкой на следственное управление СК России по Санкт-Петербургу.

По версии следствия, 27 июля Николай и Любовь поссорились. Мужчина как минимум трижды ударил жену по голове топором, после чего расчленил тело. Конечности он спрятал в чемодане, а туловище выбросил из окна квартиры.

Telegram-канал Life Shot пишет, что Николай Тихонов сознался в убийстве. На допросе он заплакал и раскаялся в преступлении. Мужчина объяснил, что он ревновал жену. Любовь собиралась развестись и забрать с собой годовалого ребенка.

Также сообщается, что незадолго до убийства Тихонов угрожал жене убийством в соцсетях. В годовщину свадьбы он пригласил ее в ресторан, чтобы наладить отношения. До этого он привез с дачи топор.

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