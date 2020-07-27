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Депутат МГД Русецкая: Спрос на онлайн-курсы повышения квалификации резко вырос после пандемии

15:22
  • понедельник
  • 27 июля 2020

Удаленка даст новый стимул

Спрос на онлайн-курсы повышения квалификации резко вырос после пандемии. Об этом сообщила депутат Мосгордумы Маргарита Русецкая.

"Открываются большие перспективы для программ повышения квалификации в сфере онлайн-образования. Уверена, сформировавшийся за время пандемии спрос даст нашим педагогам дополнительный стимул к творчеству, созданию новых программ для тех, кто заинтересован в профессиональном росте", - сказала Русецкая агентству "Москва".

По ее словам, не все процессы в университетах функционировали с прежней эффективностью, но в целом столичная система образования справилась с вызванными пандемией трудностями. При этом, по словам Русецкой,  14% студентов остались неудовлетворенными переходом в онлайн.

"Нельзя скрывать, что и определенная часть преподавателей имеет негативные установки в отношении онлайн-форматов обучения. В докладе приводятся данные - 88% скептически относятся к дистанционной форме обучения. Это связано с увеличившейся трудоемкостью, а также с неготовностью педагогов к эффективному использованию технологий. Однако доклад зафиксировал и очень оптимистичную тенденцию: количество тех, кто видит в новых форматах будущее, за время пандемии выросло с 30 до 70%", - добавила депутат.

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Маргарита Русецкая
Маргарита Русецкая
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