Собянин открыл спортивный комплекс "Акватория "ЗИЛ"

Это часть Центра водных видов спорта

Новый столичный спортивный комплекс "Акватории ЗИЛ" осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. Это часть Центра водных видов спорта, который создаётся в рамках масштабной программы реорганизации территории бывшей промзоны завода имени Лихачева.

В новом здание тренируются пловцы и акробаты. Там расположены два 50-метровых бассейна – открытый и закрытый. Во время соревнований на трибунах смогут разместиться почти полтысячи зрителей. Ещё один уникальный объект – батутно-акробатический зал. Он оснащён всем необходимым оборудованием для тренировок спортсменов олимпийского уровня, передает "ТВ Центр".

"Развитие территории ЗИЛа продолжается быстрыми темпами. В этом году мы завершили еще один знаковый проект – создание Центра водных видов спорта. Первая половина этого спортивного дворца уже несколько лет является родным домом для нынешних и будущих звезд синхронного плавания. Вторая половина – "Акватория "ЗИЛ", которую мы открываем сегодня, станет центром подготовки пловцов и акробатов. И, разумеется, – точкой притяжения для всех любителей спорта", – отметил Собянин.

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