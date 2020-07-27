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Собянин открыл спортивный комплекс "Акватория "ЗИЛ"

14:05
  • понедельник
  • 27 июля 2020

Это часть Центра водных видов спорта

Новый столичный спортивный комплекс  "Акватории ЗИЛ" осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. Это часть Центра водных видов спорта, который создаётся в рамках масштабной программы реорганизации территории бывшей промзоны завода имени Лихачева.

В новом здание  тренируются пловцы и акробаты. Там расположены два 50-метровых бассейна – открытый и закрытый. Во время соревнований на трибунах смогут разместиться почти полтысячи зрителей. Ещё один уникальный объект – батутно-акробатический зал. Он оснащён всем необходимым оборудованием для тренировок спортсменов олимпийского уровня, передает "ТВ Центр".

"Развитие территории ЗИЛа продолжается быстрыми темпами. В этом году мы завершили еще один знаковый проект – создание Центра водных видов спорта. Первая половина этого спортивного дворца уже несколько лет является родным домом для нынешних и будущих звезд синхронного плавания. Вторая половина – "Акватория "ЗИЛ", которую мы открываем сегодня, станет центром подготовки пловцов и акробатов. И, разумеется, – точкой притяжения для всех любителей спорта", – отметил Собянин.

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