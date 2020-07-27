Подробности спецоперации ФСБ по предотвращению теракта в Москве

О готовившем атаку в столице мужчине сообщил его брат

В Подмосковье ликвидировали экстремиста, который планировал устроить теракт в столице. Спецоперацию проводили сотрудники ФСБ совместно с МВД и Следственным комитетом. Личность радикала уже установлена. По данным ведомства, член террористической организации планировал нападение в месте массового скопления людей. При попытке задержания экстремист открыл огонь по правоохранителям.

Автомат, три снаряжённых магазина, гранаты. Найденные в его сумке боеприпасы и оружие подтверждают факт, что этот мужчина тщательно готовил теракт в Москве.

По данным ФСБ, этот мужчина был связан с тайными агентами в Сирии. Обнаружили террориста в Подмосковье, в заброшенных гаражах в Химках, где он готовил все необходимое. В дальнейших планах собирался уехать в Сирию и там вступить в ряды боевиков.

"При попытке задержания и проверки он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического огнестрельного оружия. В результате ответных действий преступник был нейтрализован", - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Также в Подмосковье задержали и брата. Он искал его, чтобы остановить от необдуманной поездки в Сирию. Мужчина сразу заподозрил, что брат собирается войти в ряды запрещённой в России международной террористической организации, и обратился в полицию.

"Я начал подозревать, что он общается с террористами из Сирии. 2 недели назад он пропал без вести. О чем я сразу сообщил МВД России", - заявил брат террориста.

Уточняется, что ликвидированный приверженец террористов был выходцем одной из стран Центральной Азии. В Москве он проживал в съемной квартире. Там тоже прошли обыски. Найдены неопровержимые доказательства подготовки теракта. Сейчас сотрудники ФСБ и МВД ищут его соучастников.

На прошлой неделе сотрудники ФСБ также провели спецоперацию, которая проходила сразу в нескольких регионах: в Москве, Новосибирске и Красноярском крае. В результате задержаны участники международной террористической организации, запрещённой в России "Исламское движение Узбекистана". Всего 22 человека. Боевики занимались вербовкой и переправкой рекрутов в зоны боевых действий в Сирии. Были изъяты пропагандистские фильмы, экстремистская литература и поддельные паспорта.

Елена Макарова. "ТВ Центр".

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