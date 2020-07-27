ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российский флот получит в этом году 14 боевых кораблей

14:42
  • понедельник
  • 27 июля 2020

Об успехах ОСК доложили Владимиру Путину

14 боевых кораблей передаст в этом году военно-морскому флоту Объединённая судостроительная корпорация. Об итогах её работы за последнее время и самых важных проектах говорили в Кремле. Владимир Путин встретился с главой компании Алексеем Рахмановым.

Путин: "Поговорим о положении дел в корпорации в целом, о ваших планах".

Рахманов: "Последние 3 года наблюдаем стабильную прибыльную работу. Всё, что касается опять же прибыльности, на уровне инвестиционной деятельности компании, чистая прибыль наша остаётся на уровне близком к 1%, но это во многом связано с тем, что гособоронзаказ до сих пор занимает около 83% в объёме нашей выручки. Мы стабильно платим зарплату, она имеет тенденцию к росту и двигается где-то на уровне 7% в год".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин и Алексей Рахманов
Владимир Путин и Алексей Рахманов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.