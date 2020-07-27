Российский флот получит в этом году 14 боевых кораблей

Об успехах ОСК доложили Владимиру Путину

14 боевых кораблей передаст в этом году военно-морскому флоту Объединённая судостроительная корпорация. Об итогах её работы за последнее время и самых важных проектах говорили в Кремле. Владимир Путин встретился с главой компании Алексеем Рахмановым.

Путин: "Поговорим о положении дел в корпорации в целом, о ваших планах".

Рахманов: "Последние 3 года наблюдаем стабильную прибыльную работу. Всё, что касается опять же прибыльности, на уровне инвестиционной деятельности компании, чистая прибыль наша остаётся на уровне близком к 1%, но это во многом связано с тем, что гособоронзаказ до сих пор занимает около 83% в объёме нашей выручки. Мы стабильно платим зарплату, она имеет тенденцию к росту и двигается где-то на уровне 7% в год".

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