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В Минпросвещения рассказали о результатах ЕГЭ в условиях пандемии

14:14
  • понедельник
  • 27 июля 2020

Средний балл ЕГЭ в 2020 году вырос

В этом году средний балл Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по ряду предметов вырос по сравнению с результатами прошлых четырех лет (столько действуют результаты ЕГЭ - прим.ред.).

Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Так, по русскому языку средний балл составил 71,6, по профильной математике – 53,9. Повысился балл по физике, информатике, истории, географии, обществознанию, литературе.

В целом ЕГЭ прошел штатно, серьезных провалов в знаниях школьников экзамен не показал. Всплеска заболеваемости коронавирусом нет. Из аудиторий по состоянию здоровья были удалены 473 выпускника, из-за использования шпаргалок и мобильных телефонов - 850. 

"Все опасения по поводу срывов ЕГЭ не оправдались", - отметил Кравцов.

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