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Ефремову грозит продление домашнего ареста

14:37
  • понедельник
  • 27 июля 2020

Судью попросили перенести дату предварительного заседания

Актеру Михаилу Ефремову, который стал виновником смертельной аварии в Москве, могут продлить срок домашнего ареста. 
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием

"Эта мера пресечения, по всей видимости, будет продлена, речь о подписке о невыезде не идет", - рассказал источник ТАСС. Срок домашнего ареста у артиста истекает 9 августа. 

По словам источника, Ефремов ни разу не нарушил условий домашнего ареста. Он общался только с родными и адвокатами, средствами связи не пользовался. За актером следят при помощи электронного браслета. 

Между тем адвокат Эльман Пашаев, который защищает актера в суде, попросил Пресненский суд Москвы перенести дату предварительного заседания по делу о ДТП на срок после 5 августа. "Суд назначен на 29 июля, но в это время ни меня, ни второго защитника Ефремова не будет в Москве, мы будем в командировке", - объяснил он свою просьбу. 

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Его иномарка протаранила фургон, которым управлял курьер Сергей Захаров. Мужчина умер в больнице. Ефремова отправили под домашний арест до 9 августа. Дело о ДТП рассмотрит судья Елена Абрамова, которая вынесла приговор бывшему полковнику Дмитрию Захарченко, а также осудила футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

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