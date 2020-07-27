Джон Траволта уходит из кино после смерти жены

Ему нужно время, чтобы принять утрату
Американский актер Джон Траволта хочет завершить карьеру после смерти своей супруги- известной американской актрисы Келли Престон.
По данным зарубежных СМИ, уход Престон сильно сказался на Траволте. Он заявил, что ему нужно время, чтобы принять утрату и поддержать семью, особенно детей.
Инсайдеры пишут, что актер покинет Голливуд и поставит точку в своей актерской карьере, пишет "360".
57-летняя актриса Келли Престон скончалась 13 июля после двух лет борьбы с раком груди. В браке с Траволтой она прожила 29 лет. У супругов родились трое детей. В 2009 году их старший сын Джетт погиб в результате эпилептического припадка. Теперь после смерти жены Траволта посвящает все свое свободное время оставшимся детям - 20-летней Элле Блю и 10-летнему Бенджамину.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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