В Минпросвещения рассказали о формате нового учебного года

1 сентября пройдет для школьников в обычном формате

Стало известно, в каком формате пройдет новый учебный год. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

По его словам, дистанционное обучение в школах вводить не будут, учебный год стартует 1 сентября в обычном формате. При этом, добавил Кравцов, все требования Роспотребнадзора будут учтены, чтобы обеспечить безопасность детей и сотрудников, пишут argumenti.ru.

Ранее Кравцов рассказал о результатах ЕГЭ в условиях пандемии. По русскому языку средний балл составил 71,6, по профильной математике – 53,9. В целом экзамен прошел штатно, серьезных провалов в знаниях школьников он не показал.

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