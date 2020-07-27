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Россиянам рассказали о способах защиты от опасного ультрафиолета

15:31
  • понедельник
  • 27 июля 2020

Синоптики предупредили о высоком уровне излучения

Снизить дозу опасного ультрафиолетового излучения можно, в первую очередь, дозируя время пребывания на солнце. Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала о способах защиты от чересчур активного светила.

"Лучшая защита – это дозировать свое пребывание на солнце, минут 10-15 и уходить в тень", - сообщила Макарова телеканалу "Звезда".

Если пребывание на солнце обещает быть долгим, то надо соответственно экипироваться. Обязательна шляпа с широкими полями или панама, светлая одежда и солнцезащитные очки. Что касается солнцезащитного крема, то он не всем подходит, надо учитывать индивидуальную реакцию организма.

Ранее метеорологи предупредили о повышенном уровне ультрафиолетового излучения в ближайшие дни. По словам Макаровой, особенно осторожными надо быть жителям и гостям южных регионов России, где излучение обычно выше.

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