Борис Джонсон из-за коронавируса запретил рекламу фастфуда

Это начало кампании по борьбе с ожирением

Быстрее победить коронавирус британцам поможет кампания по борьбе с ожирением, которую начали власти королевства. Следуя рекомендациям медиков, которые назвали лишний вес одним из главных факторов, отягощающих течение болезни, правительство запретило рекламу нездоровой пищи на телевидении и в интернете.

Помочь населению защититься от COVID-19, а заодно и снизить нагрузку на Национальную службу здравоохранения Соединенного Королевства должен план, представленный премьер-министром Борисом Джонсоном. Он предполагает запрет рекламы еды с высоким содержанием жира, сахара и соли по телевизору и онлайн до 21:00. Эксперты утверждают, что именно с 06:00 до 21:00 у экранов чаще всего находятся дети.

Кроме того, владельцы заведений обязаны указывать в меню количество калорий – это поможет людям сделать выбор в пользу здорового питания. И на нездоровую пищу не будут распространяться акции "два по цене одного", говорится в сообщении британского Минздрава.

Борис Джонсон, заболевший COVID-19 и успешно вылечившийся, рассказал британцам, как на решимость бороться с лишним весом в его случае повлиял коронавирус. Видео со своим свидетельством британский премьер опубликовал в Twitter.

Избыточный вес, по последним данным, имеют 63% взрослых жителей Англии. Что же касается детей, то к концу учебы в начальной школе страдает от ожирения каждый третий английский ребенок.

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