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В России может подорожать шампанское

15:46
  • понедельник
  • 27 июля 2020

На 3%

В России цена за бутылку шампанского объемом 0,75 литра может вырасти с 164 рубля до 169 рублей (на 3%) с 1 января 2021 года.

С таким предложением выступил Минфин России. Проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Установить: цену, не ниже которой осуществляется розничная продажа игристого вина (шампанского), в размере 169 руб. за 0,75 литра готовой продукции", - говорится в документе.

Минимальную отпускную цену у производителей предлагается установить на уровне 118 рублей за 0,75 литра, оптовую цену - на уровне 137 рублей.

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