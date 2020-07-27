ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Москву обрушился тропический ливень (видео)

16:29
  • понедельник
  • 27 июля 2020

В некоторых районах – гроза с градом

Настоящий тропический ливень обрушился на Москву. Гроза не стихает больше полутора часов. Дождь такой интенсивности, что ливневки не справляются с потоками воды, в некоторых районах автомобили буквально плывут по дорогам.
Сильный ветер и ливень обрушатся на Москву в ближайшие часы

"Осторожнее на дороге. Будьте внимательны. Не паркуйтесь и не укрывайтесь под деревьями и рекламными щитами. Могут быть сломаны знаки и светофоры - о них сообщайте по номеру 3210", - предупреждают в Twitter специалисты Центра организации дорожного движения.

Гроза продолжает бушевать над столицей, кое-где прошел град. По прогнозам синоптиков, стихия угомонится только к концу дня.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Последствия ливня в Москве
Последствия ливня в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.