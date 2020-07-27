На Москву обрушился тропический ливень (видео)

В некоторых районах – гроза с градом

Настоящий тропический ливень обрушился на Москву. Гроза не стихает больше полутора часов. Дождь такой интенсивности, что ливневки не справляются с потоками воды, в некоторых районах автомобили буквально плывут по дорогам.

"Осторожнее на дороге. Будьте внимательны. Не паркуйтесь и не укрывайтесь под деревьями и рекламными щитами. Могут быть сломаны знаки и светофоры - о них сообщайте по номеру 3210", - предупреждают в Twitter специалисты Центра организации дорожного движения.

Гроза продолжает бушевать над столицей, кое-где прошел град. По прогнозам синоптиков, стихия угомонится только к концу дня.

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