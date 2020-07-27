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В Москве открыли спорткомплекс "Акватория ЗИЛ"

18:04
  • понедельник
  • 27 июля 2020

Там расположены два 50-метровых бассейна

В Москве открылся спортивный комплекс "Акватория ЗИЛ", где будут тренироваться пловцы и мастера акробатики. Для них построены два 50-метровых бассейна, несколько тренажерных и батутных залов. Заниматься смогут как профессиональные спортсмены, так и любители. Это вторая очередь центра водных видов спорта, созданного в рамках проекта комплексной реорганизации промышленной зоны автозавода. Как отметил, осмотрев объект, Сергей Собянин, ЗИЛ постепенно превращается в комфортный район для проживания, отдыха и занятий спортом.

Елена Ульянова воспитала не одно поколение спортсменов. В 1972-м сама участвовала в Олимпийских играх, а с 74-го тренирует московских пловцов. В новом комплексе "Акватория "ЗИЛ" ведёт занятия с июня. Здесь все условия для подготовки к соревнованиям любого уровня.

"Когда сюда пришли, отплавали в первый раз, я в таком восхищении была. Воздуха достаточно, высокие потолки, вентиляция все время приточная - свежий воздух, для спорта это замечательно! Чистая вода, дорожки - все отлично!", - говорит Елена Ульянова.

Вероника Никулина уже успела привыкнуть к новому бассейну. Тренируется здесь почти каждый день - готовится к началу сезона. Первый старт на открытой воде - в сентябре.

"Раньше тренировались у метро "Семеновская", там очень много команд плавает, проводились соревнования. Но этот бассейн мне нравится больше: он новый, тут удобнее все, и вода очень хорошо чувствуется", - рассказала чемпионка первенства Европы 2018 года на открытой воде, мастер спорта Вероника Никулина.

Все соответствует международным стандартам: восемь дорожек, система хронометража, специальные шумопоглощающие панели и светодиодное освещение. Бассейн готов и принять соревнования: в этом случае здесь развернут телескопические трибуны на 450 зрителей.

Этот 50-метровый бассейн под открытым небом - не только для спортсменов, но и для всех желающих. Поплавать здесь можно будет в любое время года и суток, даже зимой и даже в темноте. Все благодаря подводному освещению и системе подогрева дорожек. Это практически курорт недалеко от центра Москвы - рядом фито-бар, сауна, хамам и соляная пещера.

Здесь на площади свыше 15 тысяч квадратных метров разместились еще и тренажёрные залы, и батутно-акробатический центр международного уровня. Прыжки на батуте входят в олимпийскую программу с 2000 года - и именно такие снаряды, как здесь, использовались на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Сейчас здесь тренируется сборная Москвы. Двукратный чемпион мира и абсолютный чемпион Европы Василий Макарский оттачивает мастерство - новейшие батуты позволяют выполнять самые сложные комбинации.

Сегодня новый Комплекс "Акватория "ЗИЛ" осмотрел Сергей Собянин. Он напомнил, что это - вторая очередь Центра водных видов спорта, который был построен по проекту комплексной реорганизации территории бывшей промзоны.

"ЗИЛ постепенно превращается в комфортную зону для проживания, занятий спортом. Это уже третий объект. Первый - ледовый дворец и здесь две первых очереди водного дворца спорта, первый - это дворец Анастасии Давыдовой, для занятий синхронными видами плавания и вот два 50-метровых бассейна, тренажёрные залы и целый ряд других спортивных объектов в этом комплексе", - сообщил Собянин.

Главное, что посещать современные бассейны нового комплекса смогут не только спортсмены, но и жители столицы. А тренеры пообещали: в таких условиях будут готовить еще больше олимпийских чемпионов.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

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Спорткомплекс "Акватория “ЗИЛ”
Спорткомплекс "Акватория “ЗИЛ”
Сергей Собянин на открытии спорткомплекса "Акватория “ЗИЛ”
Сергей Собянин на открытии спорткомплекса "Акватория “ЗИЛ”
Спорткомплекс "Акватория “ЗИЛ”
Спорткомплекс "Акватория “ЗИЛ”
Спорткомплекс "Акватория “ЗИЛ”
Спорткомплекс "Акватория “ЗИЛ”
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