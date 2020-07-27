В Москве открыли спорткомплекс "Акватория ЗИЛ"

Там расположены два 50-метровых бассейна

В Москве открылся спортивный комплекс "Акватория ЗИЛ", где будут тренироваться пловцы и мастера акробатики. Для них построены два 50-метровых бассейна, несколько тренажерных и батутных залов. Заниматься смогут как профессиональные спортсмены, так и любители. Это вторая очередь центра водных видов спорта, созданного в рамках проекта комплексной реорганизации промышленной зоны автозавода. Как отметил, осмотрев объект, Сергей Собянин, ЗИЛ постепенно превращается в комфортный район для проживания, отдыха и занятий спортом.

Елена Ульянова воспитала не одно поколение спортсменов. В 1972-м сама участвовала в Олимпийских играх, а с 74-го тренирует московских пловцов. В новом комплексе "Акватория "ЗИЛ" ведёт занятия с июня. Здесь все условия для подготовки к соревнованиям любого уровня.

"Когда сюда пришли, отплавали в первый раз, я в таком восхищении была. Воздуха достаточно, высокие потолки, вентиляция все время приточная - свежий воздух, для спорта это замечательно! Чистая вода, дорожки - все отлично!", - говорит Елена Ульянова.

Вероника Никулина уже успела привыкнуть к новому бассейну. Тренируется здесь почти каждый день - готовится к началу сезона. Первый старт на открытой воде - в сентябре.

"Раньше тренировались у метро "Семеновская", там очень много команд плавает, проводились соревнования. Но этот бассейн мне нравится больше: он новый, тут удобнее все, и вода очень хорошо чувствуется", - рассказала чемпионка первенства Европы 2018 года на открытой воде, мастер спорта Вероника Никулина.

Все соответствует международным стандартам: восемь дорожек, система хронометража, специальные шумопоглощающие панели и светодиодное освещение. Бассейн готов и принять соревнования: в этом случае здесь развернут телескопические трибуны на 450 зрителей.

Этот 50-метровый бассейн под открытым небом - не только для спортсменов, но и для всех желающих. Поплавать здесь можно будет в любое время года и суток, даже зимой и даже в темноте. Все благодаря подводному освещению и системе подогрева дорожек. Это практически курорт недалеко от центра Москвы - рядом фито-бар, сауна, хамам и соляная пещера.

Здесь на площади свыше 15 тысяч квадратных метров разместились еще и тренажёрные залы, и батутно-акробатический центр международного уровня. Прыжки на батуте входят в олимпийскую программу с 2000 года - и именно такие снаряды, как здесь, использовались на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Сейчас здесь тренируется сборная Москвы. Двукратный чемпион мира и абсолютный чемпион Европы Василий Макарский оттачивает мастерство - новейшие батуты позволяют выполнять самые сложные комбинации.

Сегодня новый Комплекс "Акватория "ЗИЛ" осмотрел Сергей Собянин. Он напомнил, что это - вторая очередь Центра водных видов спорта, который был построен по проекту комплексной реорганизации территории бывшей промзоны.

"ЗИЛ постепенно превращается в комфортную зону для проживания, занятий спортом. Это уже третий объект. Первый - ледовый дворец и здесь две первых очереди водного дворца спорта, первый - это дворец Анастасии Давыдовой, для занятий синхронными видами плавания и вот два 50-метровых бассейна, тренажёрные залы и целый ряд других спортивных объектов в этом комплексе", - сообщил Собянин.

Главное, что посещать современные бассейны нового комплекса смогут не только спортсмены, но и жители столицы. А тренеры пообещали: в таких условиях будут готовить еще больше олимпийских чемпионов.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

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