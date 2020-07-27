В России оценили ситуацию с договоренностями о прекращении огня в Донбассе

Положительно это решение восприняли в Париже и Берлине

27 июля первый день, как в Донбассе вступили в силу дополнительные меры по обеспечению бессрочного перемирия. Стороны конфликта договорились полностью прекратить огонь, запрещены даже полеты беспилотников. В целом обстановка пока спокойная. Во многих странах, в том числе нашей, приветствовали новый шаг к снятию напряженности. Однако на Украине есть силы, которые активно пытаются этому помешать.

Подробнее смотрите в репортаже Александра Панюшкина

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