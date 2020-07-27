ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России оценили ситуацию с договоренностями о прекращении огня в Донбассе

18:10
  • понедельник
  • 27 июля 2020

Положительно это решение восприняли в Париже и Берлине

27 июля первый день, как в Донбассе вступили в силу дополнительные меры по обеспечению бессрочного перемирия. Стороны конфликта договорились полностью прекратить огонь, запрещены даже полеты беспилотников. В целом обстановка пока спокойная. Во многих странах, в том числе нашей, приветствовали новый шаг к снятию напряженности. Однако на Украине есть силы, которые активно пытаются этому помешать.

Подробнее смотрите в репортаже Александра Панюшкина

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Боевые действия на юго-востоке Украины
Боевые действия на юго-востоке Украины
Боевые действия на юго-востоке Украины
Боевые действия на юго-востоке Украины
Боевые действия на юго-востоке Украины
Боевые действия на юго-востоке Украины
Солдат ВСУ
Солдат ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.