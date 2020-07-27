Идет эвакуация: пожар в СИЗО на юго-востоке Москвы

В расположенном по соседству суде пришлось прервать заседание

Густой черный дым валит из окна здания на территории женского СИЗО-6 "Печатники" на юго-востоке Москвы. Возгорание произошло в доме 92 на Шоссейной улице, по данным спасателей, в здании сильное задымление, идет эвакуация.

"С четвертого этажа из окна идет густой черный дым, в здании плотное задымление. Проводится эвакуация всего здания. По словам охранников, горит пекарня на первом этаже", - сообщил агентству ТАСС источник в экстренных службах.

По данным агентства "Москва", пожару присвоен второй ранг сложности. Пожарные подразделения направлены на место происшествия. О пострадавших пока информации нет, площадь возгорания уточняется.

Из-за пожара пришлось прервать заседание в Московском городском суде, здание которого расположено по соседству. Там рассматривали жалобу на арест экс-замминистра науки Марины Лукашевич. Однако решение судьи успели озвучить – жалобу адвокатов отклонили.

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