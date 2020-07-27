ВОЗ предупредила об усилении пандемии коронавируса

Число заболевших удвоилось за шесть недель

Всемирная организация здравоохранения созывает заседание комитета по чрезвычайным ситуациям. Ему предстоит оценить ситуацию с пандемией коронавируса. Как заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, скорость распространения заболевания растет.

"В ВОЗ поступили сообщения о почти 16 миллионах случаев заболевания и о более 640 тысячах умерших. Пандемия продолжает ускоряться", - сказал Гебрейесус на брифинге в Женеве. Гендиректор ВОЗ отметил, что за последние шесть недель число случаев заболевания практически удвоилось.

По словам Гебрейесуса, из-за пандемии мир и изменился. Для борьбы с коронавирусом по-прежнему необходимы такие ключевые факторы, как политическое лидерство, участие в борьбе с пандемией общин, а также "политическое лидерство", передает ТАСС.

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