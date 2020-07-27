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Роскосмос запустил мобильное приложение для отбора в отряд космонавтов

17:58
  • понедельник
  • 27 июля 2020

Скачать его может любой желающий

Россияне могут пройти тест на отбор в отряд космонавтов – прямо в своем смартфоне. Роскосмос объявил о запуске первого официального приложения на мобильных операционных системах Android и iOS.
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Тест на пригодность  полетам в космос – лишь одна из функций нового приложения. С его помощью можно наблюдать в прямом эфире за пусками с космодрома и знакомиться с новостями госкорпорации.

"Теперь наши читатели не пропустят самую важную информацию, прямые трансляции пусков, конференций и других мероприятий, включив уведомления на своем гаджете", - говорится в сообщении Роскосмоса, опубликованном на официальном сайте.

Пользователям будут доступны самые свежие медиаматериалы - фотографии с космодромов, дистанционное зондирование Земли, фотоблог экипажей Международной космической станции, видеоролики – а также информация о космодромах России и российской орбитальной группировке. Со временем разработчики обещают пополнить приложение новыми функциями.

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