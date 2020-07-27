Назван срок появления российского препарата для массовой вакцинации от коронавируса

По словам главы РАН, разработка вакцин – дело долгое

Планы российских специалистов, разрабатывающих вакцину ото коронавируса, совпадают с наметками их западных коллег: по расчетам, достаточный для массовой вакцинации населения объем препарата может появиться в начале 2021 года. В то же время, президент Российской академии наук Александр Сергеев подчеркнул, что занимает осторожную позицию в плане прогнозов.

"В целом когда мы говорим о тотальной такой вакцинации населения, десятках, сотнях миллионов доз, то, конечно, это время небыстрое. Я бы сказал, что если все будет нормально, как мы планируем и как планируется в других странах крупными компаниями, то это, наверное, начало следующего года", - заявил Сергеев журналистам.

Глава РАН подчеркнул: разработка вакцин - дело очень долгое. По словам Сергеева, наблюдать за антителами, которые появятся благодаря препарату, необходимо минимум в течение полугода. Однако сейчас приходится принимать мобилизационные решения, так как необходимо защитить группы риска и врачей, которые работают в "красной" зоне. В такой ситуации, признал академик, можно действовать быстрее.

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