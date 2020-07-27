Депутат Мосгордумы Ольга Мельникова: развитие сети ЦСО соответствует запросам москвичей

Функционал ЦСО столицы развивается в ответ на запросы жителей

Столица продолжает развитие сети центров социального обслуживания. Об этом рассказала депутат Мосгордумы Ольга Мельникова.

"В третьем квартале 2020 года в районах столицы открываются три ЦСО, где будут размещены самые востребованные отделения службы", – приводит ее слова АГН "Москва".

По словам Мельниковой, функционал ЦСО постоянно расширяется и следует за запросами жителей. "На базе ЦСО могут быть развернуты необходимые жителям подразделения. В центрах размещаются кружки, секции, проходят лекции и мастер-классы как для детей, так и для пенсионеров, участников проекта "Московское долголетие", – подчеркнула депутат.

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