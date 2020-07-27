Пожар в московском СИЗО тушат с помощью "Кобры"

Спасатели столкнулись с трудностями

Сотрудники МЧС столкнулись со сложностями во время тушения пожара в женском СИЗО-6 на юго-востоке Москвы. Пожарным пришлось применить комплекс "Кобра", сообщили в экстренных службах.

"Сложность тушения пожара заключается в том, что внутри данного корпуса СИЗО небольшой двор, куда тяжело поставить технику, принято решение использовать комплекс "Кобра", - сообщили ТАСС в штабе пожаротушения.

Специалисты пояснили, что "Кобра", не вскрывая двери, делает отверстие. Через него подается высокодисперсная вода, образующая облако внутри горящего помещения. Как сообщается, пожарные работают в условиях сильного задымления.

Эпицентром пожара в женском СИЗО-6 на Шоссейной улице, 92 стало подвальное помещение, где хранятся матрасы. Информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 16:17 по московскому времени. Спустя примерно час пожар был локализован на площади 30 квадратных метров. Данных о пострадавших не поступало.

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