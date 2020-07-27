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Коллекторам запретят беспокоить родственников должника

19:49
  • понедельник
  • 27 июля 2020

Законопроект поддержало правительство

Коллекторам в России вскоре придется общаться с должником напрямую. Законопроект, который одобрила правительственная комиссия, запрещает им беспокоить близких и знакомых просрочившего выплаты гражданина.
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"Предлагаем защитить права и интересы граждан, оградив от нежелательного и неправомерного общения с коллекторами. Это можно назвать "презумпцией несогласия" третьих лиц", - заявила вице-спикер Госдумы Ирины Яровая. Парламентарий вместе с первым замруководителя думской фракции "Единая Россия" Андреем Исаевым – авторы инициативы.

В соответствии с документом, любое взаимодействие коллекторов по возврату просроченной задолженности с гражданами, не являющимися должниками, допустима только в том случае, если есть письменное согласие этих граждан. Это касается не только членов семьи должника и родственников, но и проживающих с ним людей, а также соседей. А согласие, данное ранее кем-либо из перечисленных граждан, может быть позже отозвано, передает ТАСС.

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