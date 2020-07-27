В Москве молния попала в двух мужчин

Более половины месячной нормы осадков выпало в столице

В Москве устраняют последствия мощного ливня с грозой и градом, который обрушился на город в понедельник днём. Всего за 2 часа выпало более половины июльской нормы осадков, передает "ТВ Центр".

Основной удар стихии приняли на себя северо-восток и север столицы. Сильным ветром повалено несколько деревьев. Десятки улиц оказались затоплены, что привело к сбою в работе общественного транспорта. Водопад образовался в подземном вестибюле станции МЦК "Ботанический сад". А прямо из пола забили фонтаны.

Один из автобусных парков на севере Москвы превратился в озеро. Вода заливалась в салоны автобусов, а припаркованные поблизости автомобили были затоплены. Не обошлось без пострадавших. Во время грозы молния попала в двух мужчин, отдыхавших на берегу Мещерского пруда. Один из них госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

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