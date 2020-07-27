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Пожар в московском женском СИЗО тушили почти 4 часа (видео)

22:24
  • понедельник
  • 27 июля 2020

Стала известна предварительная причина возгорания

Почти четыре часа потребовалось столичным спасателям, чтобы ликвидировать пожар в женском следственном изоляторе на Шоссейной улице. Огонь возник на складе постельных принадлежностей и охватил 50 квадратных метров, передает "ТВ Центр".

Причиной возгорания, вероятно, стало короткое замыкание. Из здания пришлось эвакуировать 650 человек, никто из них не пострадал. Сложность тушения заключалась в том, что внутри корпуса СИЗО есть небольшой двор, куда трудно попасть тяжелой технике. Поэтому решено было использовать комплекс "Кобра", который позволяет подавать воду в закрытые помещения.

Пожарные работали в условиях сильного задымления, медицинская помощь никому не понадобилась.

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Пожар в московском СИЗО
Пожар в московском СИЗО
Пожар в московском СИЗО
Пожар в московском СИЗО
Пожар в московском СИЗО
Пожар в московском СИЗО
Пожар в московском СИЗО
Пожар в московском СИЗО
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