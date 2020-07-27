Британия объявила войну ожирению

Какая связь между COVID-19 и лишним весом?

Всех, кто прилетает в Великобританию из Испании, ждёт неприятный сюрприз. Власти Соединённого королевства ввели обязательный двухнедельный карантин. Причём не только для иностранных туристов, но и для подданных короны. Исключений ни для кого не будет. Даже для главы Минтранса, который отдыхает на Пиренеях. Причиной тому всплеск заболеваемости коронавирусом в Испании. И ещё одна мера борьбы с опасной инфекцией - в Великобритании объявлена война ожирению.

Кадры сочных бургеров, чипсов и пышных капкейков теперь запрещены в эфире британских телеканалов и даже в интернете. По крайней мере, до 9 часов вечера. Власти таким образом намереваются бороться с обжорством населения. Пока бассейны и танцевальные площадки открываются после коронавирусного простоя, рестораны считают калории в своих блюдах. Все дело в исследовании, которое провели ученые из Университета в Глазго. Оно показало – ожирение удваивает риск смерти или осложнений от COVID-19. Премьер-министр Борис Джонсон - прямое тому доказательство. Он считает, что попал в реанимацию именно из-за своего лишнего веса. За время болезни Джонсон похудел на 6 килограммов.

Британцы за 4 месяца, что сидели дома, почти не вставали из-за стола. Впрочем, проблема веса в условиях изоляции усугубилась по всему миру. Во всем мире резко увеличилась популярность доставки готовой пищи. Ученые даже предположили, что число больных коронавирусом тесно связано с количеством полных людей.

Подробнее смотрите в репортаже Елены Макаровой

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