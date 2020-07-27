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Су-27 перехватил американский разведчик над Черным морем

20:16
  • понедельник
  • 27 июля 2020

Американцу пришлось удалиться

Американский самолет-разведчик Р-8А Poseidon попытался приблизиться к границе России в воздушном пространстве над Черным морем. Однако российский истребитель перехватил самолет ВВС США, сообщили в Национальном центре управления обороной.
Российский Су-27 вылетел на перехват разведчика США

"27 июля 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе России воздушная цель. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа", - говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что американский самолет не нарушал границу России. А после сближения с Су-27 разведчик удалился. Истребитель ВКС России после инцидента вернулся на аэродром базирования. Полет российского самолета проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в военном ведомстве.

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