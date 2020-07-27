Обвиняемого в госизмене Сафронова отправили на коронавирусный карантин

Журналиста поместили в отдельную камеру

Иван Сафронов помещен в карантинную камеру СИЗО "Лефортово". У советника главы "Роскосмоса" заподозрили коронавирус.

"Сафронов изолирован в "Лефортово" в отдельной камере в связи с подозрением на коронавирус", - сообщила агентству "Интерфакс" член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

Ивана Сафронова - бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей", а позже советника главы "Роскосмоса" - задержали 7 июля. Суд отправил его под арест в СИЗО "Лефортово". Сафронову предъявлено обвинение в государственной измене.

По данным следствия, журналиста завербовала чешская спецслужба. В 2017 году Сафронов передал ее представителю секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями российских Вооруженных сил в странах Африки и Ближнего Востока. Информация, как считает следствие, ушла в США.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"