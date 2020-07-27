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На Москву пролилась месячная норма осадков

21:05
  • понедельник
  • 27 июля 2020

Гроза длилась около двух часов

Около месячной нормы осадков выпало на некоторые районы столицы всего за несколько часов. Разразившаяся 27 июля гроза заставила все городские службы работать в режиме повышенной готовности, сообщил журналистам Петр Бирюков. Как отметил заместитель мэра Москвы, больше всего досталось северо-востоку столицы.
На Москву обрушился тропический ливень (видео)

"По данным синоптиков, в отдельных районах столицы сегодня выпало до 75 мм осадков при месячной норме 94. Больше всего осадков было зафиксировано в Северо-Восточном округе, где в течение двух часов выпало до 75 мм (почти 80% месячной нормы), а также в Северном (44 мм), Северо-Западном (24 мм) и Зеленоградском (21 мм) административных округах", - сказал Бирюков.

Заммэра напомнил горожанам о необходимости быть внимательнее на улице во время шторма. В частности, нельзя укрываться от ветра и дождя под деревьями и парковать под ними машины. Во время бури сильным ветром повалило пять деревьев, были повреждены пять автомобилей. К счастью, обошлось без пострадавших. Большую часть подтоплений, возникших в результате ливня, городские службы уже устранили.

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