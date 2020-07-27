На Москву пролилась месячная норма осадков

Гроза длилась около двух часов

Около месячной нормы осадков выпало на некоторые районы столицы всего за несколько часов. Разразившаяся 27 июля гроза заставила все городские службы работать в режиме повышенной готовности, сообщил журналистам Петр Бирюков. Как отметил заместитель мэра Москвы, больше всего досталось северо-востоку столицы.

"По данным синоптиков, в отдельных районах столицы сегодня выпало до 75 мм осадков при месячной норме 94. Больше всего осадков было зафиксировано в Северо-Восточном округе, где в течение двух часов выпало до 75 мм (почти 80% месячной нормы), а также в Северном (44 мм), Северо-Западном (24 мм) и Зеленоградском (21 мм) административных округах", - сказал Бирюков.

Заммэра напомнил горожанам о необходимости быть внимательнее на улице во время шторма. В частности, нельзя укрываться от ветра и дождя под деревьями и парковать под ними машины. Во время бури сильным ветром повалило пять деревьев, были повреждены пять автомобилей. К счастью, обошлось без пострадавших. Большую часть подтоплений, возникших в результате ливня, городские службы уже устранили.

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