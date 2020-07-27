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Украинские радикалы устроили митинг против "капитуляции" у офиса Зеленского

21:40
  • понедельник
  • 27 июля 2020

На акцию собрались около 2 тысяч человек

Зеленского – в отставку: такое требование выдвинули участники митинга украинских радикальных организаций, оторый прошел возле офиса президента Украины. На акцию, организованную "Движением сопротивления капитуляции", собрались около 2 тысяч человек.
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За полтора часа, которые длился пикет, выступающие успели обвинить президента и его команду в государственной измене. Причина - введенные с 27 июля дополнительные меры по прекращению огня в Донбассе. Участники акции выкрикивали "Зеля геть!" и называли Россию врагом Украины.

В митинге участвовали члены запрещенной в России партии "Всеукраинское объединение "Свобода", а также организаций "Демократический топор" и "Национальный корпус". Были замечены представители молодежного крыла партии "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко, которые накануне особенно активно призывали граждан придти на акцию. Сам Порошенко, по данным украинских СМИ, отправился с семьей на отдых в турецкий Бодрум, передает ТАСС.

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