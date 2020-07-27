Число жертв COVID-19 в мире перевалило за 650 тысяч

Выздоровели почти 9,5 миллиона пациентов

Более 650 тысяч человек скончались от COVID-19 в мире с начала пандемии. Последние данные по ситуации с коронавирусом опубликовал американский университет Джонса Хопкинса.

По данным специалистов университета, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ, по состоянию на 21:04 по московскому времени число жертв коронавируса в мире достигло 650 029 человек.

Общее число выявленных случаев заражения достигло 16 330 977. Выздоровели от вызванных коронавирусом заболеваний 9 439 204 пациента.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"