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Число жертв COVID-19 в мире перевалило за 650 тысяч

21:56
  • понедельник
  • 27 июля 2020

Выздоровели почти 9,5 миллиона пациентов

Более 650 тысяч человек скончались от COVID-19 в мире с начала пандемии. Последние данные по ситуации с коронавирусом опубликовал американский университет Джонса Хопкинса.
ВОЗ предупредила об усилении пандемии коронавируса

По данным специалистов университета, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ, по состоянию на 21:04 по московскому времени число жертв коронавируса в мире достигло 650 029 человек.

Общее число выявленных случаев заражения достигло 16 330 977. Выздоровели от вызванных коронавирусом заболеваний 9 439 204 пациента.

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