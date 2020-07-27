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Пожар в московском СИЗО-6 потушен

22:20
  • понедельник
  • 27 июля 2020

С огнем боролись более 5 часов

Пожар в женском СИЗО-6 в столичном районе Печатники полностью потушен. Пожарные справились с огнем за пять часов.
Пожар в московском СИЗО тушат с помощью "Кобры"

"В 21:27 пожар ликвидирован на площади 50 квадратных метров", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Как сообщалось, возгорание началось в здании на территории женского СИЗО-6 на Шоссейной улице на юго-востоке Москвы. Из здания пришлось эвакуировать около 850 человек. По данным  экстренных служб, пожар начался с пекарни. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет, передает ТАСС.

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