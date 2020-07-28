В Якутии огонь вплотную подошел к населенным пунктам (видео)

Спасателям удалось его остановить

За сутки в России потушили 65 природных пожаров, которые действовали на площади более тысячи гектаров. Об этом сообщает "ТВ Центр".

МЧС предупреждает о резком ухудшении обстановки в Якутии в ближайшие дни. Там сейчас действуют 79 природных пожаров. Пламя удалось остановить буквально в километре от населённых пунктов. Сильный ветер гнал огонь прямо на жилые дома.

На помощь специалистам лесоохраны пришла аэромобильная группировка МЧС, а также добровольцы. Они проложили заградительные полосы и остановили пламя. В Момском районе продолжает работать авиация. На очаги уже сброшено 75 тонн воды.

Дополнительные силы Авиалесоохраны привлечены для борьбы с пожарами на Чукотке. В Билибинский район, где накануне был введён режим чрезвычайной ситуации, прибыл ещё один отряд парашютистов-десантников.

В Магаданской области на ближайшие два дня объявлено экстренное предупреждение из-за угрозы возникновения природных пожаров. В регионе сохраняется жаркая и сухая погода.

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