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В Якутии огонь вплотную подошел к населенным пунктам (видео)

08:33
  • вторник
  • 28 июля 2020

Спасателям удалось его остановить

За сутки в России потушили 65 природных пожаров, которые действовали на площади более тысячи гектаров. Об этом сообщает "ТВ Центр".

МЧС предупреждает о резком ухудшении обстановки в Якутии в ближайшие дни. Там сейчас действуют 79 природных пожаров. Пламя удалось остановить буквально в километре от населённых пунктов. Сильный ветер гнал огонь прямо на жилые дома.

На помощь специалистам лесоохраны пришла аэромобильная группировка МЧС, а также добровольцы.  Они проложили  заградительные полосы и остановили пламя.  В Момском районе продолжает работать авиация. На очаги уже сброшено 75 тонн воды.

Дополнительные силы Авиалесоохраны привлечены для борьбы с пожарами на Чукотке.  В Билибинский район, где накануне был введён режим чрезвычайной ситуации,  прибыл ещё один отряд парашютистов-десантников.

В Магаданской области на ближайшие два дня объявлено экстренное предупреждение из-за угрозы  возникновения природных пожаров. В регионе сохраняется жаркая и сухая погода.

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