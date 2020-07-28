Украинские националисты сочли мир в Донбассе капитуляцией Зеленского

Митинг у офиса президента продолжался до позднего вечера

Украинские националисты в Киеве до позднего вечера митинговали у офиса президента Владимира Зеленского, передает "ТВ Центр". Жгли фаеры, выкрикивали обвинения в адрес действующей власти - в капитуляции в Донбассе, призывали устроить массовую акцию в День Независимости Украины.

На юго-востоке страны накануне вступил в силу договор о перемирии. По последним данным, оно соблюдается. На согласование пакета участникам Контактной группы понадобился практически целый год. Как надеются в странах "нормандской четвёрки", это позволит наконец добиться на линии соприкосновения установления бессрочного "режима тишины".

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