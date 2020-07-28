В российских регионах продолжили снимать ограничения по COVID-19

В Калужской области открылись кинотеатры и концертные залы

Ещё несколько российских регионов объявили о переходе к третьему этапу снятия ограничений, введённых из-за коронавируса. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В Калужской области открылись кинотеатры и концертные залы. Массовые мероприятия разрешены в Брянской области - они должны быть согласованы с Роспотребнадзором. Готовятся отменить целую серию защитных мер и в Забайкалье - коэффициент распространения инфекции там 0,5 - а значит специалисты могут дать разрешение на работу общепита, гостиниц, школ, аттракционов.

Послабления вводятся при соблюдении защитных мер, и только ответственное отношение к этому граждан позволило начать возвращение к привычному ритму жизни.

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