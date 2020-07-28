Россиянам пообещали рост пенсий

Размер их индексации определен законом

В Минтруде России пообещали обеспечить реальный рост пенсий до 2024 года.

Дальнейшее повышение выплат будет зависеть от роста доходов бюджета российского Пенсионного фонда, передает РИА Новости. Заморозки пенсии не будет, а размер их индексации определен федеральным законом.

В соответствии с Федеральным законом от 3 октября 2018 года № 350-ФЗ, в 2021-2024 годах индексация будет превышать уровень ожидаемой инфляции. В частности, с 1 января 2021 года пенсия проиндексируется на 6,3%, с 1 января 2022 года на 5,9%, с 1 января 2023 года на 5,6%, с 1 января 2024 года на 5,5 %.

"Таким образом будет обеспечен рост реальных пенсий", - заявили в Минтруде, добавив, что после 2024 года они продолжат расти исходя из увеличения доходов бюджета ПФР.

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