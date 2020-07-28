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В России отмечают День Крещения Руси

08:50
  • вторник
  • 28 июля 2020

Патриарх Кирилл обратится к верующим с проповедью

День Крещения Руси отмечает сегодня  Русская православная церковь.  В полдень во всех храмах будут звенеть колокола. Памятная дата установлена в честь святого князя Владимира, отмечает "ТВ Центр".

Согласно летописям, более тысячи лет назад он сам принял крещение в крымском Херсонесе, а затем  крестил киевлян в Днепре. Русь пошла по пути византийского христианства.

В Киеве была утверждена митрополия, а в других городах установлены епископские кафедры. Крещение способствовало расцвету культуры, распространению  грамотности, развитию художественного искусства и зодчества.

В честь праздника в столице в Храме Христа Спасителя патриарх Кирилл совершит  литургию и обратится к верующим с проповедью. В тех регионах, где это позволяет эпидемиологическая ситуация, пройдут крестные ходы.

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