В России отмечают День Крещения Руси

Патриарх Кирилл обратится к верующим с проповедью

День Крещения Руси отмечает сегодня Русская православная церковь. В полдень во всех храмах будут звенеть колокола. Памятная дата установлена в честь святого князя Владимира, отмечает "ТВ Центр".

Согласно летописям, более тысячи лет назад он сам принял крещение в крымском Херсонесе, а затем крестил киевлян в Днепре. Русь пошла по пути византийского христианства.

В Киеве была утверждена митрополия, а в других городах установлены епископские кафедры. Крещение способствовало расцвету культуры, распространению грамотности, развитию художественного искусства и зодчества.

В честь праздника в столице в Храме Христа Спасителя патриарх Кирилл совершит литургию и обратится к верующим с проповедью. В тех регионах, где это позволяет эпидемиологическая ситуация, пройдут крестные ходы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"