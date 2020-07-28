Россия и Турция провели патрулирование трассы М-4 в Сирии

Протяженность маршрута составила более 200 километров

Российские и турецкие военные провели очередное совместное патрулирование трассы М-4 вдоль границы Сирии. Протяжённость маршрута составила более 200 километров. Основная задача - контроль за соблюдением режима прекращения огня на этом участке.

Колонны военных встретились у населённого пункта Шеирек, сообщает "ТВ Центр". Проверив машины и ещё раз обсудив маршрут, они начали движение под прикрытием двух вертолётов. Один Ми-8 сопровождал колонну. Второй, ударный Ми-35, двигался впереди и проводил разведку.

Вдоль дороги - много разрушенных жилых домов. Однако есть и новые постройки: рынки, магазины, по трассе курсируют грузовики с горючим - его продают прямо из цистерн, так как автозаправки пока не работают. На одном из участков дорогу размыло, и турецкий бронеавтомобиль увяз. На помощь пришли наши военные. В целом - патрулирование прошло в штатном режиме.

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