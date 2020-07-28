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Россия и Турция провели патрулирование трассы М-4 в Сирии

08:44
  • вторник
  • 28 июля 2020

Протяженность маршрута составила более 200 километров

Российские и турецкие военные провели очередное совместное патрулирование трассы М-4  вдоль границы Сирии. Протяжённость маршрута составила более 200 километров. Основная задача - контроль за соблюдением режима прекращения огня на этом участке.

Колонны военных встретились у населённого пункта Шеирек, сообщает "ТВ Центр". Проверив машины и ещё раз обсудив маршрут, они начали движение под прикрытием  двух вертолётов. Один Ми-8  сопровождал колонну. Второй,  ударный Ми-35, двигался впереди и проводил разведку.

Вдоль дороги - много разрушенных  жилых  домов. Однако есть и  новые  постройки: рынки, магазины, по трассе курсируют грузовики с горючим -  его продают прямо из цистерн, так как автозаправки пока не работают.  На одном из участков дорогу размыло, и турецкий бронеавтомобиль увяз. На помощь пришли наши военные. В целом - патрулирование прошло в штатном режиме.

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